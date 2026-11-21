Власти США опубликовали отчеты о предполагаемых встречах со снежным человеком
Лесная служба США опубликовала документы о встречах со снежным человеком
Лесная служба США обнародовала ранее засекреченные правительственные документы, в которых содержатся отчеты о предполагаемых встречах со снежным человеком в американских лесах. Материалы под заголовком «Записи о бигфуте» были опубликованы еще 15 октября — СМИ обратили на них внимание только 20 ноября.
Новые документы содержат подробности предполагаемых встреч с мифическим существом в штатах Монтана и Вашингтон, восходящих еще к 1940-м годам. Первый материал — это отчет 1982 года о проверке следов в вашингтонском лесу Уматилла: лесничий Пол Фримен заявил, что видел снежного человека и нашел его отпечатки, но биолог и следопыт погранслужбы США это опровергли. Другие два документа содержат рассказы жителей Монтаны о встречах с крупными существами, которые продирались сквозь чащу и оставляли необычные следы.
Незадолго до публикации лесная служба провела в Калифорнии форум «Бигфут на вашем заднем дворе», где две сотрудницы Лесной службы США — Кэти Маркес и археолог Кэти Стрейн — выступили перед публикой и, по оценке The Washington Post, «на полном серьезе» представили материалы о снежном человеке. Госпожа Маркес включила аудиозаписи предполагаемого воя существа, показала карту наблюдений и пересказала описания очевидцев, упоминавших зловонного волосатого гуманоида, который кричит и свистит.
Госпожа Стрейн, в свою очередь, сообщила о 65 зафиксированных случаях встречи с бигфутом в Западной Сьерра-Неваде, призналась, что сама видела двух «мохнатых гуманоидов» в Оклахоме в 2012 году и испытала «легкую паническую атаку». Она предложила развивать «бигфут-туризм» в округе Туолумне, занимающем второе место в штате по числу таких сообщений.
Публикация этих документов совпала с более широкой волной рассекречивания правительственных архивов об НЛО и аномальных явлениях при администрации президента США Дональда Трампа. В последний пакет обнародованных файлов, который был опубликован вчера, вошли 40 текстовых документов и набросков, а также 3 видеозаписи.