Новые документы содержат подробности предполагаемых встреч с мифическим существом в штатах Монтана и Вашингтон, восходящих еще к 1940-м годам. Первый материал — это отчет 1982 года о проверке следов в вашингтонском лесу Уматилла: лесничий Пол Фримен заявил, что видел снежного человека и нашел его отпечатки, но биолог и следопыт погранслужбы США это опровергли. Другие два документа содержат рассказы жителей Монтаны о встречах с крупными существами, которые продирались сквозь чащу и оставляли необычные следы.