Израиль наносит удары по Ливану после обстрела пограничного поста

В ответ на запуск противотанковых ракет по подразделениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) израильские военные наносят удары по территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Через сутки после начала войны Израиля и Палестины, 8 октября, боевики ливанской «Хезболлы» обстреляли позиции израильских военных в знак солидарности с боевиками палестинского «Хамаса». После этого Израиль обстрелял территории на юге Ливана.

9 октября «Хезболла» заявила о нападении Израиля на территорию Ливана и гибели трех боевиков. После этого «Хезболла» атаковала израильские казармы и командные пункты на севере Израиля. Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб говорил, что ливанская «Хезболла» не будет вступать в боевые действия, если армия Израиля не будет «преследовать» Ливан.

О развитии конфликта читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Анастасия Ларина