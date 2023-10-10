Что происходит в Израиле. День 4-й. Главное и карта

2741 человек числится пострадавшим в результате атаки палестинского движения «Хамас» на Израиль, сообщил Минздрав еврейского государства.

Россия начала предварительную проработку вопроса возможной эвакуации граждан из сектора Газа, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют отправлять войска в Израиль.

Военно-морские силы Израиля нанесли удары по объектам палестинского движения «Хамас» на побережье сектора Газа, говорится в сообщении армии обороны Израиля.

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Единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа прекратила деятельность из-за израильских обстрелов, сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

Идет подготовка к визиту президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву, заявил посол в России Абдель Хафиз Нофаль.