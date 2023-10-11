Al-Mayadeen: армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла «Хамаса»

Телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента сообщил, что в ночь на 11 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по дому командующего военным крылом «Хамаса» Мохаммеда Дейфа в секторе Газа.

По данным корреспондента телеканала, в результате погиб брат палестинского командира. Под завалами дома, пишет Al-Mayadeen, находятся другие члены его семьи. Место нахождение самого Мохаммеда Дейфа в момент удара неизвестно.

Как сообщало Reuters, глава военного крыла «Хамаса» пережил семь покушений израильской армии за последние несколько лет. Последняя попытка нанести удар по нему была предпринята в 2021 году.

По данным агентства, в результате воздушной атаки ЦАХАЛа в 2014 году погибли семимесячный сын и трехлетняя дочь Мохаммеда Дейфа. Как сообщили Reuters близкие к «Хамасу» источники, именно он занимался организацией нападения на Израиль, которое планировал еще с 2021 года.

Израильское радио Kan сообщило, что, по последним данным, число погибших от атак «Хамаса» возросло до 1200 человек, пострадали свыше 3 тыс. Погибли в том числе четыре россиянина. Палестинская сторона сообщала о 830 погибших и 4250 раненых.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Лусине Баласян