Полиция США обратилась с предупреждениями к американцам после выхода GTA VI
Полицейские управления по всей территории США встретили релиз Grand Theft Auto VI обращениями к жителям с призывами не повторять действия персонажей, изображенные в игре. Людей попросили не угонять машины, не лихачить на дорогах и не прибегать к насилию, передает The Guardian.
Посты в соцсетях по случаю выхода GTA VI опубликовали полицейские департаменты городов штатов Джорджии, Техаса, Калифорнии, Пуэрто-Рико и других. В полицейском управлении Гринсборо в Северной Каролине пошутили, что релиз, напротив, позволит сотрудникам немного выдохнуть — горожане будут заняты игрой и останутся дома. Полиция города Хеброн в Огайо выразила сочувствие виртуальным коллегам из игры.
GTA VI вышла 19 ноября и сразу же побила рекорд продаж, собрав за сутки $3,79 млрд. Вместе с тем игра уже удостоилась восторженных отзывов прессы: на агрегаторе Metacritic игра набрала рекордные 99 баллов из 100 на основе 152 рецензий. Она стала самой дорогой игрой в истории с бюджетом в $1 млрд. С выхода предыдущей части серии прошло 13 лет.