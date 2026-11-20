Посты в соцсетях по случаю выхода GTA VI опубликовали полицейские департаменты городов штатов Джорджии, Техаса, Калифорнии, Пуэрто-Рико и других. В полицейском управлении Гринсборо в Северной Каролине пошутили, что релиз, напротив, позволит сотрудникам немного выдохнуть — горожане будут заняты игрой и останутся дома. Полиция города Хеброн в Огайо выразила сочувствие виртуальным коллегам из игры.