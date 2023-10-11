Израиль нанес удары по военно-морским объектам «Хамаса»
Армия Израиля сообщила, что нанесла удары по военно-морским объектам палестинского движения «Хамас», использующимся для совершения атак на израильском побережье. Также военными был убит водолаз, пытавшийся проникнуть в Израиль.
«В течение последних часов были нанесены удары по военно-морским объектам "Хамаса", включая доки Хан-Юниса и Газа, используемые террористической организацией для проведения террористических атак на израильском побережье. Доки подверглись артиллерийскому обстрелу с ракетных катеров, вертолетов и батарей наземной артиллерии»,— говорится в пресс-релизе армии.
Война между Израилем и движением «Хамас» продолжается с 7 октября. По последним данным, число погибших от атак «Хамаса» достигло 1200 человек, палестинская сторона сообщала о 830 жертвах конфликта. Сегодня, 11 октября, армия Израиля также атаковала дом лидера военного крыла «Хамаса» Мохаммеда Дейфа в секторе Газа.
О конфликте читайте в публикации «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».