Авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд») 10 октября прибыл в восточную часть Средиземного моря, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). Власти США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта пообещали продолжить переброску в регион дополнительных сил.
Согласно пресс-релизу, авианосная ударная группа прибыла, «чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или разжечь войну». США продолжают работать над усилением своих позиций в регионе, включая оперативную переброску истребителей F-15, F-16, A-10 ВВС США «для укрепления присутствующих эскадрилий».
«Прибытие в регион этих высокоэффективных сил является мощным сигналом сдерживания на случай, если кто-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией»,— заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. На следующий день глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с USS Gerald R. Ford. Президент США Джо Байден также выражал готовность направить дополнительные силы на Ближний Восток.
О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».