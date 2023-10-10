Жесткие секторальные санкции

Последствия нападения боевиков «Хамаса» на Израиль остаются ключевой мировой темой. Власти десятков стран пытаются понять, кто из их граждан убит или похищен палестинскими боевиками, а кто оказался под израильскими ударами в Газе. Посольство РФ во вторник сообщило о четырех погибших в Израиле россиянах. На повестке — эвакуация граждан РФ из Газы. С израильской же территории желающим предлагается выбираться обычными рейсами. При этом некоторые европейские страны уже начали эвакуацию своих граждан. Вечером во вторник глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные переходят к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальное число жертв субботнего нападения боевиков «Хамаса» на Израиль продолжает неуклонно расти. Так, во вторник в кибуце Кфар-Аза были обнаружены десятки трупов

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun, Ronen Zvulun / Reuters Официальное число жертв субботнего нападения боевиков «Хамаса» на Израиль продолжает неуклонно расти. Так, во вторник в кибуце Кфар-Аза были обнаружены десятки трупов

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun, Ronen Zvulun / Reuters

Четыре гражданина РФ, обладающие также израильским гражданством, числятся погибшими, сообщили “Ъ” во вторник в российском посольстве в Тель-Авиве. «В настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств»,— сказали в миссии. И добавили, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести фигурируют еще шесть россиян. Консульский отдел посольства открыл горячую линию для родных пропавших россиян и туристов, оказавшихся в зоне конфликта (+972–53–598–66–04).

Напомним, что в субботу палестинское движение «Хамас» вступило в войну с Израилем. Начались ракетные обстрелы, на израильскую территорию проникли боевики движения. По обновленным оценкам, с начала боевых действий в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, передают израильские СМИ. Речь также идет примерно о 200 заложниках, которые были увезены в сектор Газа. Среди погибших и похищенных есть десятки людей с двойным гражданством и просто иностранцев — рабочих, туристов и студентов. Судьба многих неизвестна. Израильские военные во вторник только заканчивали зачистку населенных пунктов в районе Газы. Так, во вторник в Кфар-Аза были обнаружены десятки трупов. Среди них, как сообщали израильские СМИ, были тела младенцев и детей, некоторые — с отрубленными головами.

На фоне появления все новых и новых подробностей того, что пережили люди в субботу, израильская армия интенсифицировала удары по сектору Газа.

Были ликвидированы два члена политбюро «Хамаса» — Джавад Абу Шмала, министр экономики движения в секторе Газа, и Захария Абу Маамар, руководивший управлением по внутренним связям. По данным палестинских властей, в результате атак погибли как минимум 849 человек, 4,3 тыс. получили ранения.

При этом глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил во вторник вечером, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа. Выступая перед военными, он заверил, что боевики «Хамаса» пожалеют о нападении, а сектор Газа никогда не вернется к тому, каким был раньше, а «изменится на 180 градусов».

Тем временем международные правозащитные организации говорят о гуманитарной катастрофе в Газе, так как ранее Израиль полностью заблокировал сектор, в том числе отрезав от воды, электричества и топлива.

Палестинские власти также обвинили Израиль в применении запрещенного международными конвенциями белого фосфора. Около 190 тыс. человек покинули свои дома. В частности, они пытаются попасть в Египет через КПП Рафах, где их не очень ждут. Одновременно израильский сайт Ynet сообщил, что Израиль предупредил Каир: «Мы уничтожим грузовики с гуманитарной помощью, которые попытаются въехать в сектор Газа через КПП Рафах». Во вторник израильские самолеты уже дважды наносили удары по КПП. Двое египетских рабочих пострадали от осколков. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что нынешняя эскалация очень опасна и может иметь последствия для всего региона.

Многие страны уже готовят эвакуационные рейсы. Но реализовать задуманное непросто. Так, глава регионального правительства Шотландии Хамза Юсаф рассказал, что его тесть с тещей не могут выбраться из сектора Газа, куда они ранее приехали, чтобы навестить пожилую родственницу. По его словам, мирное население сектора Газа, где проживают более 2 млн человек, стало заложником ситуации, сложившейся после нападения боевиков «Хамаса» на Израиль. «Несмотря на все усилия британского МИДа, никто не может гарантировать им безопасный проезд куда бы то ни было. Не знаю, доживут ли до утра мои тесть с тещей, которые, как и большинство жителей Газы, никак не связаны с "Хамасом"»,— сказал господин Юсаф в интервью BBC. Политик подчеркнул, что и он сам, и шотландское правительство «решительно осуждают» действия «Хамаса», членов которого он назвал «террористами, без тени сомнения».

Одновременно с этим некоторые западные страны (в частности, Франция, Испания, Аргентина, Италия) уже занялись эвакуацией своих граждан из Израиля. Аэропорт Бен-Гурион работает, хотя многие иностранные компании отменили свои рейсы или сократили их число. И это создало проблемы для тех, кто хочет уехать из Израиля, и тех, кто стремится вернуться. Предыдущая неделя была отпускной, и тысячи человек застряли за границей. Как правило, большинство израильтян не покидают страну во время войны, а напротив, торопятся вернуться, чтобы быть с близкими или отправиться на фронт. Мобилизация в этот раз затронет 360 тыс. израильтян — рекордный показатель за десятки лет.

В Россию и из России рейсы есть.

«Для тех, кто хочет сейчас покинуть Израиль, эта возможность существует в виде регулярных рейсов. Для тех, кто находится в Палестине, непосредственно в зоне боевых действий, прорабатывается вопрос эвакуации»,— заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Проблема палестино-израильского конфликта обсуждалась во вторник в Москве на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением в зоне арабо-израильского конфликта. В ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани российский лидер назвал произошедшее ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. По мнению Владимира Путина, Вашингтон монополизировал вопрос ближневосточного урегулирования и при этом не учитывает «коренные интересы палестинского народа».

А вот Евросоюз заколебался и раскололся во мнениях. В первую очередь, касательно вопроса о продолжении помощи Палестине. О возможной приостановке выплат объявил в соцсети X комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели. По его словам, это стало бы ответом на атаку «Хамаса» на Израиль. Такой же позиции придерживается и Чехия. Но ряд стран, в том числе Франция и Испания, на экстренной министерской встрече во вторник выступил против. В итоге Австрия, Германия, Дания и Швеция заявили, что приостанавливают помощь Палестине в целях развития, но продолжают оказывать гуманитарную помощь. На период с 2021 по 2024 год ЕС наметил выделить на палестинские проекты €1,18 млрд. Деньги предназначены в основном для системы здравоохранения и социальных служб.

Марианна Беленькая, Тель-Авив