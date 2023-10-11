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Коммерсантъ FM
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Германия объявила об эвакуации сограждан из Израиля

Немецкая авиакомпания Lufthansa выполнит спецрейсы для эвакуации граждан Германии из Израиля на фоне обострения конфликта с «Хамасом». Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

12 и 13 октября планируется провести по четыре рейса. МИД Германии отмечал, что не обладает точными данными о числе находящихся в Израиле сограждан. Как пишет MDR, в списке «антикризисной готовности» внешнеполитического ведомства ФРГ числятся 4,5 тыс. человек. Власти призвали граждан страны, желающих покинуть Израиль, в срочном порядке внести свои имена в список.

Эвакуировать сограждан из Израиля начали в том числе Польша, Индия, Литва, Болгария. О планах приступить к эвакуации своих граждан также сообщал МИД Канады.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что заявления с просьбой об эвакуации подали несколько сотен россиян (данные на утро 10 октября). В то же время он сказал, что пока не видит необходимости в эвакуации. Сейчас две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды. В результате конфликта Израиля и «Хамаса» погибли четыре россиянина, шестеро числятся пропавшими без вести.

Подробнее о конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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