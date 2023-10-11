Германия объявила об эвакуации сограждан из Израиля

Немецкая авиакомпания Lufthansa выполнит спецрейсы для эвакуации граждан Германии из Израиля на фоне обострения конфликта с «Хамасом». Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

12 и 13 октября планируется провести по четыре рейса. МИД Германии отмечал, что не обладает точными данными о числе находящихся в Израиле сограждан. Как пишет MDR, в списке «антикризисной готовности» внешнеполитического ведомства ФРГ числятся 4,5 тыс. человек. Власти призвали граждан страны, желающих покинуть Израиль, в срочном порядке внести свои имена в список.

Эвакуировать сограждан из Израиля начали в том числе Польша, Индия, Литва, Болгария. О планах приступить к эвакуации своих граждан также сообщал МИД Канады.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил, что заявления с просьбой об эвакуации подали несколько сотен россиян (данные на утро 10 октября). В то же время он сказал, что пока не видит необходимости в эвакуации. Сейчас две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды. В результате конфликта Израиля и «Хамаса» погибли четыре россиянина, шестеро числятся пропавшими без вести.

Подробнее о конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Лусине Баласян