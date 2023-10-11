Армия Израиля опубликовала карту запретной зоны вокруг сектора Газа

Пресс-служба армии Израиля опубликовала карту запретной военной зоны вокруг сектора Газа. В сообщении отмечается, что вход в эту зону закрыт с целью выполнения солдатами боевых задач. В запретную зону, согласно карте, вошли израильские населенные пункты Лапидот, Тидхар, Урим и другие, расположенные недалеко от границ с сектором Газа. На севере зона доходит до Ашкелона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В сообщении израильской армии отмечается, что нарушение запрета уголовно наказуемо. Запрет на въезд на территорию военной зоны действует с 8 октября.

В ходе атак боевиков палестинского движения «Хамас» на территории Израиля погибли более 1300 человек, пострадали — более 3 тыс. В секторе Газа количество погибших превысило тысячу, ранения получили более 5 тыс. человек. Вчера, 10 октября, израильская армия заявила, что переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. В армию страны за несколько дней также мобилизовали рекордные за десятки лет 360 тыс. резервистов.

Подробнее о войне на Ближнем Востоке читайте в интервью «Ъ» с послом Израиля в России Александром Бен Цви.