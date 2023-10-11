Путин про войну в Израиле: острота конфликта такая, что РФ пока не может помочь

Президент Владимир Путин после пленарной сессии «Российская энергетическая неделя» рассказал журналисту арабского телеканала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамиду, что Россия могла бы «внести свою лепту» в урегулирование войны между Израилем и боевиками палестинского движения «Хамас», но пока что не видит такой возможности из-за остроты конфликта. По его словам, сейчас самое главное — уменьшать риски жертв среди мирного населения. Видео с интервью президента опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ну почему нет? У нас очень устойчивые отношения с Израилем, у нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетия, наши друзья знают об этом. Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим»,— сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о возможности дипломатии в рамках участия России в квартете по ближневосточному урегулированию вместе с Евросоюзом, США и ООН.

Ранее в ходе пленарной сессии премьер Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к российскому президенту за содействием в прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. До этого Владимир Путин заявил в ходе сессии, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина и воспринимается ими как несправедливость. Также он подчеркнул, что во многом к конфликту привело неисполнение резолюции ООН, которая предполагала создание государства Палестина.

Вчера, 10 октября, Минобороны Израиля объявило о переходе к «полномасштабному наступлению». Представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения. По последним данным палестинского Минздрава, в ходе атак израильской армии погибли 1,1 тыс. человек, получили ранения более 5,3 тыс. человек. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, число погибших на территории Израиля достигло 1,3 тыс. человек, раненых — более 3,7 тыс.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Полина Мотызлевская