Число погибших израильтян превысило 1,3 тыс. человек, палестинцев — 1,1 тыс.

Число погибших в секторе Газа в ходе военного конфликта с Израилем увеличилось до 1,1 тыс. человек, сообщает минздрав анклава. Также ведомство сообщило, что с начала эскалации в секторе Газа пострадали более 5,3 тыс. человек. Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил ТАСС, что число жителей страны, погибших в результате эскалации конфликта с Палестиной, достигло 1,3 тыс. человек, еще 3,7 тыс. человек получили ранения.

«По данным на 18:20 среды, погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали»,— отмечается в заявлении минздрава Газы, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее сообщалось о гибели «не менее 900 человек» в секторе Газа.

Война между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. В тот же день боевики ворвались на музыкальный фестиваль. 260 участников фестиваля были обнаружены убитыми.

Вчера, 10 октября, Минобороны Израиля объявило о переходе к «полномасштабному наступлению». Представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения. Сообщалось, что в плену у «Хамаса» находится не менее 100 жителей Израиля.

О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Александр Кислов