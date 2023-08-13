«Это либо провокация, либо деградация»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Renault. Производитель комплектующих для автопрома Magna International продал российские активы. В Москве не осталось ни одной трехлетней иномарки дешевле 1 млн руб. Стоимость поездки на такси достигла рекордных за десять лет показателей. Продажи легких коммерческих автомобилей в июле оказались ниже предыдущего месяца. Подержанные автомобили в июле пользовались ажиотажным спросом.

День 536-й. 13 августа. Воскресенье

13.08.2023 16:57

Крымский мост вновь открыт для движения автотранспорта.

13.08.2023 16:41

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

День 535-й. 12 августа. Суббота

12.08.2023 18:06

После временных перекрытий движения по Крымскому мосту скопилась очередь из 1272 транспортных средств.

12.08.2023 16:40

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, ранее прерванное на фоне нескольких попыток ударов по нему ракетами со стороны вооруженных сил Украины, восстановлено.

12.08.2023 15:12

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта. Это третье перекрытие за сутки.

12.08.2023 14:25

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

12.08.2023 13:29

Над Крымским мостом сбиты две ракеты, движение по мосту перекрыто.

День 534-й. 11 августа. Пятница

11.08.2023 18:07

Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Renault.

11.08.2023 14:57

Покупателем части активов Magna International стала компания «Е-мобиль». Сделку могли провести в интересах крупного покупателя, который решил не раскрывать свое имя в условиях санкций.

11.08.2023 00:57

Производитель комплектующих для автопрома Magna International в начале августа продал российские активы за $15 млн. В РФ ее заводы работали в основном с иностранными автоконцернами, которые приостановили работу или вовсе ушли из страны — это привело к простою и на площадках Magna. Прежний топ-менеджмент пока остается на заводах, что, по мнению источников “Ъ”, поможет возобновить выпуск даже без передачи технологий.

День 533-й. 10 августа. Четверг

10.08.2023 23:52

Цена летнего дизеля на бирже впервые превысила 63 тыс. рублей за тонну.

10.08.2023 21:01

Самый острый дефицит кадров сейчас наблюдается у производителей электроники, нефтепродуктов и автомобилей. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики.

10.08.2023 18:02

«АвтоВАЗ не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тыс. руб.»,— сказано в сообщении компании. При этом в компании не исключают подорожание более оснащенных и менее массовых машин.

10.08.2023 17:51

Пять домов и автомобили пострадали из-за обстрела курской деревни Заболотовка.

10.08.2023 10:37

В Москве не осталось ни одной трехлетней иномарки дешевле 1 млн руб. Из-за стремительного падения рубля цены заметно выросли и на автомобили с пробегом. В июле все машины в возрасте до трех лет резко подорожали. Объясняется это еще и сокращением предложения. Некоторые игроки пытаются решить проблему с помощью импорта китайских машин с пробегом.

10.08.2023 00:43

— Это, наверное, самая интересная глава прошлого года, потому что мы оказались в такой конкуренции, в которой давно не бывали. Сразу вспомнились 1990-е, когда перегоном машин занимались все, у кого есть руки, ноги, хоть какие-то деньги, да даже если денег нет. Вот этот хаос: какие машины везти, по каким ценам, какие риски этот бизнес несет... А рисков очень много, нюансы с логистикой, растаможкой, отправкой денег за границу.

Глава «БорисХоф» Тимофей Гераськин о параллельном импорте

10.08.2023 00:43

По итогам июня ставки по автокредитам российских банков, выдаваемым на срок более трех лет, впервые с 2021 года оказались меньше 14%. На фоне сохраняющегося дефицита на рынке автомобилей банкиры могут себе позволить уменьшение ставок без потери маржинальности бизнеса: средние чеки по автокредитам продолжают расти двузначными темпами.

День 532-й. 9 августа. Среда

09.08.2023 21:51

В Минэнерго назвали временным рост цен на моторное топливо в России.

09.08.2023 10:03

Автомобильная премия «Топ 5 Авто» определила шорт-лист номинантов 2023 года в 5 автомобильных категориях, а также в нескольких других номинациях, сради которых «Авто-персона года». Финалистами номинации «Авто-персона года» стали зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор «КАМАЗ» Сергей Когогин, президент и генеральный директор «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

09.08.2023 09:17

Стоимость поездки на такси достигла рекордных за десять лет показателей. В качестве причины роста стоимости услуг такси называются подорожание транспортных средств. Из-за международных санкций, введенных после начала российской военной операции на Украине, западные, японские и корейские автопроизводители отказались от сотрудничества с Россией. В то же время у самих российских заводов возникли проблемы с комплектующими.

Однако Национальный совет такси выступил против массовой закупки российских автомобилей. Участники рынка направили в правительство письмо, в котором попросили не принуждать таксомоторные компании к использованию только произведенных в России машин. Такая мера на фоне роста цен на российские авто, по мнению экспертов, может также привести к увеличению тарифов на такси.

09.08.2023 01:44

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил государственную закупку в лизинг автомобиля Citroen для «Государственной экспертизы» города. Начальная цена закупки — от 12 млн руб. Губернатор пообещал уволить тех, кто решил купить авто французской марки. «Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена»,— написал господин Развожаев в Telegram.

День 531-й. 8 августа. Вторник

08.08.2023 21:44

Литр бензина АИ-95 на АЗС Москвы за месяц подорожал на 1,08 руб.

08.08.2023 14:30

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России пятый день подряд обновила рекорд.

День 530-й. 7 августа. Понедельник

07.08.2023 21:30

Продажи легких коммерческих автомобилей в июле, вопреки общему тренду на авторынке, оказались ниже предыдущего месяца. Рост не смогло обеспечить даже ожидание удорожания техники из-за ослабления рубля и роста утильсбора. С одной стороны, как малый и средний бизнес, так и крупные компании не спешат обновлять парки в кризис, с другой — с рынка исчезла существенная часть предложения, и оно представлено лишь «Газелями» и новой линейкой Sollers.

07.08.2023 18:26

Выпуск автомобилей семейства Lada Largus переносится с тольяттинской площадки АвтоВАЗа на завод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. Перенос планируется завершить во втором квартале 2024 года. В августе нынешнего года в Тольятти планируется выпустить 635 автомобилей Largus.

07.08.2023 01:17

Подержанные автомобили в июле пользовались ажиотажным спросом: у дилеров он увеличился на 7–10% по сравнению с июнем, а на маркетплейсах — на 15%. В годовом выражении рынок также растет. Аналитики называют ситуацию нетипичной, поскольку обычно активность спадает в середине лета. Они объясняют скачок спроса ослаблением рубля и планами роста утильсбора в условиях низкого предложения.

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