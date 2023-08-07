LCV забуксовали

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в июле, вопреки общему тренду на авторынке, оказались ниже предыдущего месяца. Рост не смогло обеспечить даже ожидание удорожания техники из-за ослабления рубля и роста утильсбора. С одной стороны, как малый и средний бизнес, так и крупные компании не спешат обновлять парки в кризис, с другой — с рынка исчезла существенная часть предложения, и оно представлено лишь «Газелями» и новой линейкой Sollers. Дилеры и аналитики в первую очередь указывают на низкий спрос, отмечая, что потребители пока не получили замены ушедших с рынка моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рынок легких коммерческих автомобилей в июле вырос на 45,4%, до 6,9 тыс. штук, подсчитал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Это на 46,3% ниже, чем в июле 2021 года.

LCV — единственный сегмент авторынка, где продажи показали снижение к июню (на 6,4%).

Так, продажи грузовиков оказались на 2,5% выше, чем месяцем ранее (13,1 тыс. штук), а легковых автомобилей — на 16,1% (почти 95,7 тыс. штук). В целом спрос в июле разгонялся за счет ожидания роста утильсбора с 1 августа (что затронуло и LCV) и ослабления рубля.

«Ситуация с предложением в сегменте LCV по-прежнему отличается от рынка легковых автомобилей, который наращивается не только поставками по параллельному импорту, но и представлен множеством новых автопроизводителей, которые обеспечивают официальные поставки,— отмечает заместитель директора департамента корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев.— В этом смысле скорость развития и восстановления сегмента LCV пока существенно медленнее».

Сергей Удалов из «Автостата» добавляет, что ситуация на рынках грузовиков и LCV также разная: вырос объем грузоперевозок, что дало всплеск спроса на тягачи, а также развивается строительство, что требует закупок самосвалов.

Большая часть рынка LCV (63%), по данным «Автостата», в июле приходилась на группу ГАЗ — продажи марки выросли на 60%, почти до 4,4 тыс. машин. Самой продаваемой моделью остается «Газель Next» (2,7 тыс. реализованных автомобилей). После ГАЗа идет УАЗ, общие продажи которого выросли на 29%, до 1,1 тыс. штук. Наиболее популярная модель — УАЗ-3909 «Буханка» (продано 479 автомобилей).

Следом за УАЗом идет и новая линейка «Соллерса» под собственным брендом Sollers: продано 510 автомобилей, из которых 479 штук приходится на Sollers Atlant. Автомобили Sollers созданы на базе китайского JAC. Также в топ-5 марок входит Lada со своим Largus, но пока речь идет о продаже остатков: АвтоВАЗ вернется к производству Largus только в августе, намереваясь выпустить 635 машин.

До кризиса рынок LCV был поделен между ГАЗом, Ford, Mercedes, VW и более мелкими игроками (Renault, Peugeot, Fiat), говорит директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Максим Златокрылец.

«На сегодня же в России остался только один понятный для всех игрок в этом сегменте — ГАЗ,— продолжает он.— LCV крайне специфический сегмент, где для потребителя особенно важна надежность, стоимость обслуживания и его доступность, так как простой неприемлем, и пока это только ГАЗ».

Относительно поставок автомобилей по параллельному импорту господин Златокрылец считает, что «особого интереса везти такие машины нет, так как узкий сегмент и дорогая логистика (большие по размеру машины)».

Широкого ассортимента техники LCV на рынке нет, кроме бренда «Газель», соглашается директор департамента по выкупу «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов: «Соответственно, выбор ограничен и сформирован отложенный спрос,— продолжает он.— Но клиенты не хотят тратить деньги на технику, которая будет подвержена быстрому износу. LCV, поставленные по параллельному импорту, существенно дороже ожиданий клиентов. Некоторые компании запустили или планируют запустить производство LCV, поэтому, вполне вероятно, что после их выхода мы получим всплеск спроса в этом сегменте».

При этом эффект отложенного спроса все же отразился на динамике рынка в первом полугодии 2023 года, обеспечив рост, добавляет Андрей Гусев: «Нельзя исключать, что в ближайшие месяцы данный фактор продолжит оказывать свое влияние на продажи LCV, однако уже не столь существенное».

Сергей Удалов также говорит о дефиците предложения, отмечая, что пока игроки из Китая не расширяют свое присутствие, «в том числе потому, что в Китае несколько другие запросы к легкому коммерческому транспорту».

Фактически в сегменты Largus и иностранных игроков никто не пришел, и рынок сократился. «Те, кто покупал "Газели", на них и остались. Средний и малый бизнес, вероятно, испытывает сложности, а у e-commerce, где росли парки после пандемии, возможно, нет такой острой потребности»,— заключает эксперт.

В ГК СТТ (дистрибутор коммерческой и пассажирской техники) при этом отметили, что незначительные колебания в объеме продаж месяц к месяцу могут быть связаны, например, с поставкой партии автомобилей крупным клиентам в предыдущем месяце. Там добавили, что проблемы дефицита предложения нет, «и отечественные марки, и в первую очередь "Газель" и "Соболь", позволяют удовлетворить спрос в различных отраслях».

Ольга Никитина