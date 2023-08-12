Движение по Крымскому мосту перекрыто в третий раз за сутки

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта, сообщает «Интерфакс». Это третье перекрытие за сутки. До этого мост закрывали в 1:30 и 12:36 мск. В Telegram-каналах распространяется видео с дымовой завесой в районе моста.

Во второй раз движение перекрывали из-за ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, на подлете к Крымскому мосту сбили управляемую зенитную ракету С-200, переделанную ВСУ в ударный вариант. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что были сбиты две ракеты.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер