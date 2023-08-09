В Минэнерго назвали временным рост цен на моторное топливо в России

Рост цен на моторное топливо на автозаправочных станциях в России временный, заявили в пресс-службе Минэнерго. В ведомстве добавили, что ежедневно проводят мониторинг стоимости топлива.

«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания»,— сообщили в пресс-службе Минэнерго «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что для стабилизации цен на топливо осенью будет увеличена доля биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива до 9,5%.

В июле оптовая стоимость бензина на бирже несколько раз обновляла исторические максимумы. По данным Росстата, с 31 июля по 7 августа она выросла на 34 коп., до 53,69 руб. за литр, дизель за неделю подорожал на 10 коп., до 58,9 руб. за литр. За этот период рост цен на бензин зафиксировали в 83 субъектах России.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бирже подольют бензина».

Олеся Павленко