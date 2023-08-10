Цена летнего дизеля на бирже впервые превысила 63 тыс. руб. за тонну

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России седьмой день подряд обновляет рекорд. Она впервые превысила 63 тыс. руб. за тонну. За прошедшие сутки стоимость топлива увеличилась на 1,68%, до 63,223 тыс. руб., следует из данных СПбМТСБ.

Стоимость топочного мазута также обновила максимум, увеличившись на 0,51%, до 34,33 тыс. руб. за тонну. Бензин Аи-92 поднялся в цене на 0,85%, до 62,454 тыс. руб. за тонну, бензин Аи-95 — на 0,29%, до 68,409 тыс. руб. за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 0,05%, до 67,668 тыс. руб. за тонну.

2 августа правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина. В отношении дизеля доля по решению властей была увеличена с 8,5% до 9,5%.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Ценам на топливо придумали меры».

Лаура Кеффер