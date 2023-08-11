Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Renault

Инвестиционная группа «Инсайт» стала владельцем лизинговой компании «РНЛ Лизинг» (входит во французскую финансовую группу RCI Bank & Services), следует из данных ЕГРЮЛ. Данные о новом владельце были внесены в базу 10 августа. Стоимость и условия сделки стороны не раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, номинальная стоимость «РНЛ Лизинг» составляет 35 млн руб.

В ГК «Инстайт» напомнили, что уже работают во всех сегментах финансового лизинга легковых автомобилей: МСБ, корпоративные парки, такси, прокат, дилеры, каршеринг. В части фондирования компания собирается самостоятельно привлекать средства на рынке.

Согласно информации на сайте компании, она занимается лизингом пассажирских транспортных средств и легких коммерческих автомобилей. Это наиболее массовый, ликвидный и быстрорастущий сегмент лизинга. Он же является и наиболее конкурентным.

Это не первая покупка иностранной лизинговой «дочки» для группы «Инсайт». Так, в конце 2022 года компания купила лизинговую «дочку» немецкого производителя оборудования «Сименс» — «Сименс Финанс». Сделка оценивалась в 52 млрд руб., теперь компания называется «Дельта» и является одним из ключевых игроков на рынке лизинга промышленного оборудования. Весной текущего года компания приобрела лизинговые активы сельскохозяйственной Deere & Company.

«Приобретение "РНЛ Лизинг" — это, с одной стороны, усиление лизингового холдинга, который мы создаем, а с другой — диверсификация активов группы,— поясняют в ИГ "Инсайт" покупку.— В портфеле активов уже есть компания по лизингу оборудования, по лизингу сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники. "РНЛ Лизинг" работает в сегменте лизинга легковых автомобилей, причем работает со всеми доступными автомобильными брендами в легковом сегменте автотранспорта». «Ъ» направил запрос в «РНЛ Лизинг».

В компании подчеркнули, что она рассматривает и другие интересные активы на рынке. Ранее собеседники «Ъ» называли группу в числе возможных интересантов на покупку компании «Балтийский лизинг».

Полина Трифонова