Автомобильная премия «Топ 5 Авто» определила шорт-лист номинантов 11-го сезона

Организаторы национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ 5 Авто» определили шорт-лист номинантов одиннадцатого сезона в 5 автомобильных категориях, а также в номинациях «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя».
С марта 2023 года, жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, представленные на рынке в течение 2022 года (всего около 30 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.
«Компактный автомобиль/Кроссовер»:
- Lada Vesta
- «Москвич 3»
- Chery Tiggo 4 Pro
«Среднеразмерный автомобиль/Кроссовер»:
- Geely Tugella
- Haval Dargo
- Omoda C5
«Большой автомобиль/Кроссовер»:
- Chery Tiggo 8 Pro Max
- Exeed TXL Sport Edition
- Tank 300
«Электрический автомобиль»:
- Evolute i-Joy
- Skywell ET5
- «Москвич 3e»
«Коммерческий автомобиль»:
- Great Wall Wingle 7
- Sollers Atlant
- «ГАЗ Соболь NN»
Финалистами номинации «Авто-персона года» стали зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор «КАМАЗ» Сергей Когогин, президент и генеральный директор «АВТОВАЗ» Максим Соколов.
В категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» финалистами сезона стали «АВТОВАЗ», Chery и Omoda, а в специальной номинации «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя» финалистами премии оказались «АВТОВАЗ», Exeed и Haval.
Из тройки финалистов в каждой номинации будет определен победитель, которого озвучат на торжественной церемонии награждения в Москве в конце октября 2023 года. Из участников шорт-листа во всех категориях также жюри выберет модель, которая получит титул «Автомобиль года».