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Коммерсантъ FM
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Автомобильная премия «Топ 5 Авто» определила шорт-лист номинантов 11-го сезона

Организаторы национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ 5 Авто» определили шорт-лист номинантов одиннадцатого сезона в 5 автомобильных категориях, а также в номинациях «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя».

С марта 2023 года, жюри премии, состоящее из авторитетных российских автомобильных журналистов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, представленные на рынке в течение 2022 года (всего около 30 автомобилей), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации были выявлены финалисты, набравшие наивысший средний балл.

«Компактный автомобиль/Кроссовер»:

  • Lada Vesta
  • «Москвич 3»
  • Chery Tiggo 4 Pro

«Среднеразмерный автомобиль/Кроссовер»:

  • Geely Tugella
  • Haval Dargo
  • Omoda C5

«Большой автомобиль/Кроссовер»:

  • Chery Tiggo 8 Pro Max
  • Exeed TXL Sport Edition
  • Tank 300

«Электрический автомобиль»:

  • Evolute i-Joy
  • Skywell ET5
  • «Москвич 3e»

«Коммерческий автомобиль»:

  • Great Wall Wingle 7
  • Sollers Atlant
  • «ГАЗ Соболь NN»

Финалистами номинации «Авто-персона года» стали зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор «КАМАЗ» Сергей Когогин, президент и генеральный директор «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

В категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» финалистами сезона стали «АВТОВАЗ», Chery и Omoda, а в специальной номинации «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя» финалистами премии оказались «АВТОВАЗ», Exeed и Haval.

Из тройки финалистов в каждой номинации будет определен победитель, которого озвучат на торжественной церемонии награждения в Москве в конце октября 2023 года. Из участников шорт-листа во всех категориях также жюри выберет модель, которая получит титул «Автомобиль года».

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