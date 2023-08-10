Пять домов и автомобили пострадали из-за обстрела курской деревни Заболотовка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного Глушковского района. Восемь снарядов упали в деревне Заболотовка, расположенной в 3,5 км от границы.

По словам губернатора, в результате обстрела повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, а также несколько автомобилей. Судя по фотографиям, опубликованным в его Telegram-канале, повреждения получили как минимум две машины: у одной выбито лобовое стекло, а у другой пробита дверь. Господин Старовойт пообещал оказать помощь собственникам пострадавшего имущества.

В последний раз об обстреле территории Курской области Роман Старовойт сообщал во вторник, 8 августа. Тогда ребенок получил ранение при падении дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря, расположенного у границы с Сумской областью Украины.

Сегодня, 10 августа, под обстрел попали территории других приграничных регионов России. В Белгородской области в поселке Горьковский Грайворонского городского округа снаряды повредили три дома. В Брянской области в селе Хинель Севского района после обстрела зафиксированы повреждения одного дома и торгового объекта.

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Сергей Толмачев, Воронеж