Цена летнего дизеля на бирже впервые превысила 61 тыс. руб. за тонну

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России пятый день подряд обновила рекорд. Сегодня, 8 августа, она впервые превысила 61 тыс. руб. за тонну. За день стоимость топлива выросла на 1,46%, до 61,224 тыс. руб., следует из данных СПбМТСБ.

Второй день подряд рекорд обновляет биржевая стоимость топочного мазута. Он подорожал на 1,62%, до 34,184 тыс. руб. за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,48%, до 61,473 тыс. руб. за тонну, бензина Аи-95 — выросла на 0,49%, до 67,714 тыс. руб. за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,15%, до 65,098 тыс. руб.

Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ еще в июле несколько раз обновляла исторические максимумы. 2 августа правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина. В отношении дизеля доля увеличена с 8,5% до 9,5%.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ценам на топливо придумали меры».

Лаура Кеффер