Вторичному рынку не хватает иномарок

В Москве не осталось ни одной трехлетней иномарки дешевле 1 млн руб. Из-за стремительного падения рубля цены заметно выросли и на автомобили с пробегом. Как подсчитали эксперты «Открытие Авто», в июле все машины в возрасте до трех лет резко подорожали. Это подтверждают и крупнейшие российские дилеры, с которыми пообщался “Ъ FM”. Они объясняют это еще и сокращением предложения. Некоторые игроки пытаются решить проблему с помощью импорта китайских машин с пробегом. Но поможет ли это исправить ситуацию? И что будет со вторичным рынком автомобилей? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вторичный рынок за последний год стал почти единственным местом, где еще можно достать относительно свежие машины привычных брендов. Но и здесь цены продолжают стремительно расти. Причем настолько, что в июле в Москве и Подмосковье буквально не осталось машин в возрасте до трех лет дешевле 1 млн руб.

Долгое время цены держали владельцы Renault Logan, но в июле на фоне слабого рубля и они их повысили сразу на 13%. Теперь некогда самая дешевая машина обойдется минимум в 1,03 млн руб. Хуже ситуация в премиальном сегменте, особенно с BMW пятой серии и X5 — они подорожали сразу на 500 тыс. за месяц. Хотя худшее еще впереди, говорит представитель компании «Открытие Авто» Алексей Рыщук:

«Второй месяц подряд цены продолжают активно расти. За два летних месяца курс рубля снизился в среднем на 18-20%. А цены на вторичном рынке только начали отыгрывать эту разницу. Резкое подорожание в августе по сравнению с июлем едва ли случится. Последний месяц лета является традиционно не самым лучшим для объемов авторитейла. Однако осенью цены на вторичном рынке, скорее всего, вырастут активнее вслед за прайс-листами по новым машинам».

Тенденцию подтверждают и профессиональные участники рынка. Причем самих машин в возрасте до трех лет стало меньше. Количество таких объявлений на специализированных сайтах за год сократилось в три раза. Директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимир Желобов объясняет это тем, что заметно вырос срок эксплуатации автомобилей, а вместе с тем падает и качество машин, которые поступают на вторичный рынок:

«Срок владения автомобилем увеличился с 3,5 лет до 6,5 лет. Это означает, что качество предлагаемых автомобилей тоже резко снизилось. Приличных машин иностранного производства дешевле 1 млн руб. в хорошем состоянии уже нет.

Китайские авто сейчас активно поступают на рынок. Наверное, это единственная альтернатива европейским брендам, потому что автомобили, поставляемые по параллельному импорту, приходят в ограниченном количестве».

Но некоторые игроки пытаются устранить нехватку машин на вторичном рынке с помощью дополнительного импорта китайских авто с пробегом. На днях в СМИ появились сообщения, что китайская логистическая компания Dragon Link до конца года поставит в Россию примерно 1 тыс. таких машин.

А с июня импортом Geely, Haval и Chery с пробегом до 40 тыс. км занялся и дилер «БН-Моторс». На тот момент такие машины выходили на 30-40% дешевле новых. Но с учетом обвалившегося рубля и повышенных ставок утильсбора это едва ли может стать массовой услугой, полагает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский:

«Поставки автомобилей с пробегом по параллельному импорту, безусловно, имеют место, но массовый характер, скорее, будут носить более доступные новые машины, чем авто с пробегом. Подержанная машина — всегда кот в мешке. Не прогнозируем массового завоза. Можно привезти автомобили в ужасном состоянии. Напрямую влияет и утильсбор, и валюта. Все это умножаем на текущий курс и получаем цену».

Но если отбросить фактор курса валют и утильсбора, то с выгодой привезти в Россию можно только машины старше трех лет. Иначе их придется растаможивать как новые, по максимальным ставкам, отмечают эксперты. Да и есть ощущение, что россияне пока не готовы к экспансии китайских автопроизводителей еще и на вторичный рынок.

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