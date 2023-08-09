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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя отменил госзакупку автомобилей Citroen для чиновников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил государственную закупку в лизинг автомобиля Citroen для «Государственной экспертизы» города. Начальная цена закупки — от 12 млн руб. Губернатор пообещал уволить тех, кто решил купить авто французской марки и заявил, что они не понимают, «какая ситуация сейчас в стране».

«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена»,— написал господин Развожаев в Telegram.

3 августа президент Владимир Путин заявил, что все чиновники должны использовать отечественные автомобили. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты впредь будут разъезжать на «Москвичах», «Ладах», «Аурусах», а позднее — и на «Волгах». По его словам, депутаты согласились пересесть на отечественные авто осенью.

Анастасия Ларина

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