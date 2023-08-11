Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производитель комплектующих для авто Magna продал заводы в России «Е-мобилю»

Канадский производитель комплектующих для автомобилей Magna International продал в начале августа российские бизнес за $15 млн. Как узнал «Ъ», покупателем части активов стала компания «Е-мобиль». По словам наших источников, сделку могли провести в интересах крупного покупателя, который решил не раскрывать свое имя в условиях санкций.

В отчете за второй квартал Magna говорится, что выход из российских инвестиций был завершен 1 августа, сумма сделки составила $15 млн. При этом во втором квартале прошлого года компания списала $376 млн на фоне приостановки работы заводов в России.

По данным СПАРК, четыре из пяти «дочек» Magna International находятся в России — это «Магна ситинг рус», «Питерформ», «Магна Санкт-Петербург» и «Магна ситинг Нижний Новгород». Теперь все они перешли компании «Е-мобиль». Компания владела площадками в автокластерах в Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Набережных Челнах.

Magna производила пластиковые, металлические детали и сиденья для крупнейших производителей автомобилей в России: сиденья для Volkswagen, Skoda, Ford Transit, пластиковые детали для тех же производителей, а также для Nissan, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Mercedes и ГАЗ.

Подробнее о том, кто может стоять за новым владельцем активов Magna, читайте в публикации «Ъ» «Magna сдала последнюю карту».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...