Производитель комплектующих для авто Magna продал заводы в России «Е-мобилю»

Канадский производитель комплектующих для автомобилей Magna International продал в начале августа российские бизнес за $15 млн. Как узнал «Ъ», покупателем части активов стала компания «Е-мобиль». По словам наших источников, сделку могли провести в интересах крупного покупателя, который решил не раскрывать свое имя в условиях санкций.

В отчете за второй квартал Magna говорится, что выход из российских инвестиций был завершен 1 августа, сумма сделки составила $15 млн. При этом во втором квартале прошлого года компания списала $376 млн на фоне приостановки работы заводов в России.

По данным СПАРК, четыре из пяти «дочек» Magna International находятся в России — это «Магна ситинг рус», «Питерформ», «Магна Санкт-Петербург» и «Магна ситинг Нижний Новгород». Теперь все они перешли компании «Е-мобиль». Компания владела площадками в автокластерах в Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Набережных Челнах.

Magna производила пластиковые, металлические детали и сиденья для крупнейших производителей автомобилей в России: сиденья для Volkswagen, Skoda, Ford Transit, пластиковые детали для тех же производителей, а также для Nissan, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Mercedes и ГАЗ.

Подробнее о том, кто может стоять за новым владельцем активов Magna, читайте в публикации «Ъ» «Magna сдала последнюю карту».