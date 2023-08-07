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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ перенесет производство Lada Largus из Тольятти в Ижевск

Выпуск автомобилей семейства Lada Largus переносится с тольяттинской площадки АвтоВАЗа на завод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. Перенос планируется завершить во втором квартале 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа. В августе нынешнего года в Тольятти планируется выпустить 635 автомобилей Largus.

Lada Largus

Lada Largus

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Lada Largus

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы»,— сообщили в АвтоВАЗе.

Первый автомобиль Lada Largus сошел с конвейера в июне 2011 года. Последний раз модель выпускали в июле 2022 года: в ограниченную партию вошли примерно 1,8 тыс. автомобилей. С апреля 2022 года производство Lada Largus не раз уходило в простой из-за нехватки комплектующих.

За семь месяцев текущего года АвтоВАЗ реализовал в РФ 173 тыс. автомобилей Lada, что вдвое больше аналогичного периода 2022 года.

Мария Федотова

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Презентация прототипа электрической версии автомобиля Lada Largus в Ижевске

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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