АвтоВАЗ перенесет производство Lada Largus из Тольятти в Ижевск

Выпуск автомобилей семейства Lada Largus переносится с тольяттинской площадки АвтоВАЗа на завод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. Перенос планируется завершить во втором квартале 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа. В августе нынешнего года в Тольятти планируется выпустить 635 автомобилей Largus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Largus

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Lada Largus

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы»,— сообщили в АвтоВАЗе.

Первый автомобиль Lada Largus сошел с конвейера в июне 2011 года. Последний раз модель выпускали в июле 2022 года: в ограниченную партию вошли примерно 1,8 тыс. автомобилей. С апреля 2022 года производство Lada Largus не раз уходило в простой из-за нехватки комплектующих.

За семь месяцев текущего года АвтоВАЗ реализовал в РФ 173 тыс. автомобилей Lada, что вдвое больше аналогичного периода 2022 года.

Мария Федотова