Инженеры попали в зону уязвимости

Самый острый дефицит кадров сейчас наблюдается у производителей электроники, нефтепродуктов и автомобилей. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Аналитики отмечают, что от кадровой уязвимости страдают практически все отрасли промышленности. И проблема не столько в уровне зарплаты, сколько в престиже профессий.

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Подробности — в справке “Ъ FM”:

Оценки Высшей школы экономики строятся на данных Росстата: индекс кадровой уязвимости рассчитывается на основе показателей занятости и недостатка квалифицированного персонала. Аналитики отмечают негативную динамику. В первом квартале года каждый месяц находились отрасли, которые оказывались в так называемой зеленой зоне — то есть уязвимость оценивалась как нейтральная или низкая. В мае подавляющее большинство испытывало высокую или критическую нехватку кадров. А в июне лучшие показатели были у деревообработки. Это единственная отрасль с нейтральной уязвимостью. Авторы исследования фиксируют, что сложнее всего обстановка складывается на высокотехнологичных производствах. Критическая уязвимость отмечена в автопроме и электронике. В этой же зоне находятся производители кокса, нефтепродуктов, табака и напитков. Хотя эти отрасли и не считаются высокотехнологичными. Выводы ВШЭ подтверждают и другие аналитики. В Институте Гайдара отмечают, что июльский уровень кадрового голода обновил рекорд. О дефиците работников заявили в 42% предприятий. Еще в апреле таких было 35%.

Как отмечает РБК, средние зарплатные предложения в сфере производства за год выросли на треть — почти до 60 тыс. руб.

Правда, это все равно на 12-13 тыс. руб. меньше, чем средняя зарплата в России. В итоге дефицит касается как рабочих профессий, так и инженеров отмечает профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская:

«У закончивших то, что раньше называлось ПТУ, не было никакого выигрыша в заработной плате по сравнению с теми, кто просто отучился в обычной средней школе и не получил никакого профессионального образования. Кто тогда пойдет на такую работу? Объем выпуска чуть более чем за 10 лет сократился в четыре раза.

Предприятиям сейчас нужны не просто слесари и токари, а специалисты с высоким уровнем квалификации.

Людей молодого возраста с высшим инженерно-техническим образованием больше, чем среди старшего поколения. Но, поступая на инженерно-технические специальности, многие из них заранее знают, что инженерами они не пойдут работать никогда и ни за какие коврижки. Человеку, который закончил приличный московский вуз, предлагали стартовую зарплату инженера в районе 40 тыс. руб.».

Тему занятости недавно подняли и в Федеральной службе исполнения наказаний. Там заявили «Ведомостям», что спрос бизнеса на труд осужденных растет. Сейчас к работам привлечено больше 26 тыс. человек, отбывающих наказание. Это почти втрое больше, чем в 2022 году, заявили во ФСИН.

Впрочем, осужденные не могут закрыть все потребности бизнеса даже в низкоквалифицированных кадрах, отмечает профессор Финансового университета Александр Сафонов:

«ФСИН пыталась развивать возможность трудоустройства заключенных через систему принудительных работ, начиная с 2011 года. На тот период времени в год было не больше 800 приговоров, которые изменяли меру пресечения и давали возможность осужденным работать у работодателя. Это порядка 0,8% от общего числа приговоров, связанных с лишением свободы, и в отношении тех людей, которые по составу статьи могли бы подпадать под принудительный труд.

Сейчас, конечно, в условиях кадрового дефицита действительно растет спрос со стороны бизнеса на работу приговоренных к отбыванию срока. И это касается и сельского хозяйства, и центров логистики, и мусороперерабатывающих заводов.

Наши исследования показывают, что максимальный потенциал всей системы ФСИН — это не более 188 тыс. человек, которые в год могут привлекаться на такого рода работы.

С учетом того, что кадровый дефицит исчисляется значительно большей цифрой, естественно, просто заместить его не удастся и в силу ограниченного ресурса, и в силу того, что там есть сложности по организации такого вида работ. Сейчас нет возможности, например, перемещать человека отдельно от определенной группы людей».

Как сообщал Росстат, по итогам июня показатель безработицы обновил минимум. Он составил 3,1%

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Илья Сизов