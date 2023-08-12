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Коммерсантъ FM
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Движение по Крымскому мосту восстановлено после второй ракетной атаки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, ранее прерванное на фоне нескольких попыток ударов по нему ракетами со стороны вооруженных сил Украины, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба моста в своем Telegram-канале в 16:10, о том, что сообщение прервано, сообщалось в 14:41.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил о трех сбитых ракетах в районе Керченского пролива, Минобороны РФ — о двух. По заявлению военного ведомства, очередная попытка атаки была проведена в 15:00 мск посредством переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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