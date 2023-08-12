На Крымском мосту возобновили движение транспорта после ракетной атаки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщила его пресс-служба. Его перекрывали сегодня, 12 августа, Минобороны заявило о сбитой над мостом ракете С-200.

По данным военного ведомства, на подлете к Крымскому мосту была сбита управляемая зенитная ракета С-200, переделанная ВСУ в ударный вариант. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что силами ПВО в районе моста сбили две ракеты. Спецслужбы ставили на мосту дымовую завесу. По версии властей, мост не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер