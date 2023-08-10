АвтоВАЗ допустил повышение цен на автомобили в максимальной комплектации

Российский концерн АвтоВАЗ сообщил, что не собирается повышать стоимость базовых автомобилей и их наиболее популярных модификаций. При этом в компании не исключают подорожание более оснащенных и менее массовых машин.

«АвтоВАЗ не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тыс. руб.»,— сказано в сообщении компании (цитата по ТАСС).

Возможно повышение цен на автомобили в более оснащенных модификациях из-за использования дополнительных комплектующих от зарубежных поставщиков, а также от российских производителей, которые закупают сырье за границей.

Ранее сегодня, 10 августа, Telegram-канал Mash сообщил, что с 20 августа АвтоВАЗ поднимет цены на все модели из-за проблем с поставками машин в дилерские центры. По информации проекта, производителю не хватает автомобильных деталей, без которых машины нельзя продавать.

О продаже автомобилей в России — в материале «Ъ» «Продажи автомобилей вернулись к мирным временам».

Олеся Павленко