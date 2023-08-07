Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подержанное нарасхват

Вторичный рынок автомобилей быстро растет

Подержанные автомобили в июле пользовались ажиотажным спросом: у дилеров он увеличился на 7–10% по сравнению с июнем, а на маркетплейсах — на 15%. В годовом выражении рынок также растет. Аналитики называют ситуацию нетипичной, поскольку обычно активность спадает в середине лета. Они объясняют скачок спроса ослаблением рубля и планами роста утильсбора в условиях низкого предложения. Цены пока резко не выросли, говорят дилеры, но удорожание неизбежно.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Спрос на автомобили с пробегом в июле продолжил расти, а предложение — сокращаться, следует из опроса, проведенного “Ъ” среди дилеров и маркетплейсов. Уровень спроса в июле был приблизительно на 10% выше, чем в июне, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов. «В целом спрос растет вместе с курсом валют, поскольку люди, купившие евро / доллары во время низких курсов, стремятся обменять их обратно на рубли и потратить сбережения на товары длительного пользования»,— поясняет дилер. Предложение на рынке машин с пробегом примерно такое же, как в июне, уточнил он.

Спрос вырос на 10%, особенно на те автомобили с пробегом, которые завозятся из-за рубежа, уточняет основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

Основной предпосылкой стала новость о повышении утилизационного сбора — «россияне стремились приобрести автомобиль с пробегом до повышения цен», считает он. Спрос в июле существенно вырос на фоне динамики курса валют, согласен директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Директор «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» Александр Истомин отмечает, что рост составил около 7% по сравнению с июнем. За июль стоки дилеров заметно сократились, общее падение составляет примерно 10%, добавляет он. Пока спрос выше предложения, утверждает господин Истомин.

На «Авито Авто» спрос вырос на 15% к июню и на 42% к прошлому году, а предложение сократилось на 4% и 19% соответственно. Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов отмечает, что дефицит новых автомобилей сказывается на предложении на рынке автомобилей с пробегом.

Предложение подержанных машин на «Авто.ру» в июле сократилось на 19% год к году, а спрос пользователей, наоборот, вырос на 15%, говорит руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

Эффект низкой базы июля 2022 года не так велик, поскольку к тому моменту спрос уже начал восстанавливаться. По сравнению с июнем предложение машин с пробегом на «Авто.ру» остается стабильным, а спрос увеличился на 7%: «Среди стран-производителей по-прежнему лидируют Япония (25%), Германия (22%), на третьем месте — отечественный автопром (18%)».

По данным «Автостата», рынок легковых автомобилей с пробегом в июле вырос год к году на 17,3%, до 505 тыс. штук., а к июню – на 0,6%. Исполнительный директор агентства Сергей Удалов отмечает, что это неокончательные данные, но можно говорить, что спрос остается стабильным, хотя обычно продажи в июле ниже, чем в июне. В целом к отметке в 0,5 млн машин сегмент вышел еще в мае, что стало лучшим результатом с докризисного декабря 2021 года (см. “Ъ” от 15 июня).

Господин Удалов отмечает, что на рынке автомобилей с пробегом сейчас дефицит предложения, а приток новых машин через импорт незначителен. Кроме того, последнюю неделю месяца продавцы стали активно снимать объявления: «Возможно, они хотят понять, что будет с ценами. При этом на рынок в большей степени влияет курс, чем рост утильсбора».

Цены на подержанные автомобили уже повысились примерно на 5–7% из-за увеличения курса валют, а также повышенного спроса, отмечает Николай Баскаков.

«Далее стоимость вырастет еще — на фоне утильсбора. Можно ожидать, что рост будет постепенным до конца года, покупку лучше не откладывать»,— считает он.

Дефицит автомобилей — как новых, так и с пробегом — может негативно отразиться на ценообразовании на вторичном рынке, как и курс валют, подтверждает Денис Мигаль. «Если автомобиль нужен сейчас, не стоит откладывать покупку, особенно с учетом того, что предложение сократилось примерно на 3–5%»,— полагает он.

Цены на автомобили с пробегом растут непрерывно начиная с сентября—октября прошлого года, а в июле случился еще один серьезной скачок, добавляет Александр Истомин. Рынок автомобилей с пробегом, поясняет он, очень чувствителен к ценообразованию на рынке новых, потому что клиенты из-за дефицита зачастую выбирают между новым и подержанным, и спрос сейчас повышенный на все.

Ольга Никитина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...