Подержанное нарасхват

Подержанные автомобили в июле пользовались ажиотажным спросом: у дилеров он увеличился на 7–10% по сравнению с июнем, а на маркетплейсах — на 15%. В годовом выражении рынок также растет. Аналитики называют ситуацию нетипичной, поскольку обычно активность спадает в середине лета. Они объясняют скачок спроса ослаблением рубля и планами роста утильсбора в условиях низкого предложения. Цены пока резко не выросли, говорят дилеры, но удорожание неизбежно.

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Спрос на автомобили с пробегом в июле продолжил расти, а предложение — сокращаться, следует из опроса, проведенного “Ъ” среди дилеров и маркетплейсов. Уровень спроса в июле был приблизительно на 10% выше, чем в июне, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов. «В целом спрос растет вместе с курсом валют, поскольку люди, купившие евро / доллары во время низких курсов, стремятся обменять их обратно на рубли и потратить сбережения на товары длительного пользования»,— поясняет дилер. Предложение на рынке машин с пробегом примерно такое же, как в июне, уточнил он.

Спрос вырос на 10%, особенно на те автомобили с пробегом, которые завозятся из-за рубежа, уточняет основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

Основной предпосылкой стала новость о повышении утилизационного сбора — «россияне стремились приобрести автомобиль с пробегом до повышения цен», считает он. Спрос в июле существенно вырос на фоне динамики курса валют, согласен директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Директор «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» Александр Истомин отмечает, что рост составил около 7% по сравнению с июнем. За июль стоки дилеров заметно сократились, общее падение составляет примерно 10%, добавляет он. Пока спрос выше предложения, утверждает господин Истомин.

На «Авито Авто» спрос вырос на 15% к июню и на 42% к прошлому году, а предложение сократилось на 4% и 19% соответственно. Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов отмечает, что дефицит новых автомобилей сказывается на предложении на рынке автомобилей с пробегом.

Предложение подержанных машин на «Авто.ру» в июле сократилось на 19% год к году, а спрос пользователей, наоборот, вырос на 15%, говорит руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

Эффект низкой базы июля 2022 года не так велик, поскольку к тому моменту спрос уже начал восстанавливаться. По сравнению с июнем предложение машин с пробегом на «Авто.ру» остается стабильным, а спрос увеличился на 7%: «Среди стран-производителей по-прежнему лидируют Япония (25%), Германия (22%), на третьем месте — отечественный автопром (18%)».

По данным «Автостата», рынок легковых автомобилей с пробегом в июле вырос год к году на 17,3%, до 505 тыс. штук., а к июню – на 0,6%. Исполнительный директор агентства Сергей Удалов отмечает, что это неокончательные данные, но можно говорить, что спрос остается стабильным, хотя обычно продажи в июле ниже, чем в июне. В целом к отметке в 0,5 млн машин сегмент вышел еще в мае, что стало лучшим результатом с докризисного декабря 2021 года (см. “Ъ” от 15 июня).

Господин Удалов отмечает, что на рынке автомобилей с пробегом сейчас дефицит предложения, а приток новых машин через импорт незначителен. Кроме того, последнюю неделю месяца продавцы стали активно снимать объявления: «Возможно, они хотят понять, что будет с ценами. При этом на рынок в большей степени влияет курс, чем рост утильсбора».

Цены на подержанные автомобили уже повысились примерно на 5–7% из-за увеличения курса валют, а также повышенного спроса, отмечает Николай Баскаков.

«Далее стоимость вырастет еще — на фоне утильсбора. Можно ожидать, что рост будет постепенным до конца года, покупку лучше не откладывать»,— считает он.

Дефицит автомобилей — как новых, так и с пробегом — может негативно отразиться на ценообразовании на вторичном рынке, как и курс валют, подтверждает Денис Мигаль. «Если автомобиль нужен сейчас, не стоит откладывать покупку, особенно с учетом того, что предложение сократилось примерно на 3–5%»,— полагает он.

Цены на автомобили с пробегом растут непрерывно начиная с сентября—октября прошлого года, а в июле случился еще один серьезной скачок, добавляет Александр Истомин. Рынок автомобилей с пробегом, поясняет он, очень чувствителен к ценообразованию на рынке новых, потому что клиенты из-за дефицита зачастую выбирают между новым и подержанным, и спрос сейчас повышенный на все.

Ольга Никитина