Автокредиты дешевеют

По итогам июня ставки по автокредитам российских банков, выдаваемым на срок более трех лет, впервые с 2021 года оказались меньше 14%. На фоне сохраняющегося дефицита на рынке автомобилей банкиры могут себе позволить уменьшение ставок без потери маржинальности бизнеса: средние чеки по автокредитам продолжают расти двузначными темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно данным ЦБ, по итогам июня ставки по автокредитам сроком более трех лет впервые с декабря 2021 года оказались ниже 14% — до 13,91%. Годом ранее, для сравнения, показатель достигал почти 15%.

Ставки начали постепенно снижаться в марте. Тренд совпал с рекордными темпами восстановления на рынке автокредитования. Так, по данным аналитического агентства Frank RG, по итогам июля банки выдали гражданам 113,6 тыс. автокредитов на сумму 165 млрд руб. Это на 37% и 30% больше, чем в июне. В годовом сравнении рост составил 114% и 186%, а в сравнении с предыдущими рекордами 2021 годом — на 28% и 40%, соответственно.

Сегмент растет на фоне реализации отложенного спроса, опасений населения по поводу роста стоимости автомобилей, активизации производства на российских предприятиях и наполнения рынка китайскими моделями (см. “Ъ” от 4 и от 31 июля). Однако несмотря на эти факторы, рынок остается дефицитным, подчеркивают эксперты.

«Основная доля сделок все еще приходится на покупки бывших в употреблении автомобилей, емкость рынка которых также наполняется медленнее на фоне сберегательной модели поведения населения и как следствие более редкой замены автомобиля»,— поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

На фоне сохраняющегося дефицита и трудностей с параллельным импортом привычных марок (доля параллельного импорта в общем объеме автокредитования не превышает 6% по количеству сделок) продолжается рост цен на автомобили и как следствие рост среднего чека на рынке автокредитования. Так, по итогам июля он достиг показателя в 1,5 млн руб., следует из данных Frank RG, что на 17% больше, чем годом ранее.

Это позволяет кредитным организациям сохранять высокую маржинальность сегмента, несмотря на снижение ставок, отмечают эксперты. Кроме того, растет и конкуренция среди банков за платежеспособного клиента, отмечают банкиры, в том числе со стороны китайских дилеров и автопроизводителей, предлагающих собственные программы лояльности и бонусы клиентам.

Предложения по ставкам на сайтах банков и на финансовых маркетплейсах разнятся от 0,01% годовых до 17% годовых. Ставка зависит от размера первоначального взноса, марки автомобиля, действия госпрограмм по льготному автокредитованию, возраста автомобиля, собственных программ дилера и автопроизводителя, срока кредита и еще многих факторов.

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин не исключает, что на снижение процентных ставок по автокредитам могли повлиять действия дилеров. «Относительно недавно, в июне дилеры начали повышать стоимость автомобилей, обосновывая это повышением утильсбора, хотя большей части тех игроков, кто повысил цены, это не касалось,— поясняет господин Надоршин.— На этом фоне банки, которые традиционно работают в партнерстве с дилерами, могли снижать ставки, чтобы компенсировать рост цен на машины и повысить привлекательность кредитов».

На фоне запуска локального производства и сохранения отложенного спроса банкам нужно было наращивать выдачи «как можно скорее, пока люди готовы тратить, пока ставки не повысили», отмечает господин Надоршин. В такой ситуации, полагает эксперт, банки обычно готовы отказаться от маржи на одном кредите, но «взять ее объемом».

Полина Трифонова, Ольга Шерункова