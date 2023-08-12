Над Крымским мостом сбиты две ракеты, движение по мосту перекрыто

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива силами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. По его данным, Крымский мост не поврежден. Движение автотранспорта там временно перекрыто, сообщает его пресс-служба.

Советник главы республики Олег Крючков заявил, что спецслужбы поставили на мосту дымовую завесу. По его словам, движение возобновится в ближайшее время. В Telegram-каналах очевидцы распространяют видео с места инцидента. Mash пишет, что ПВО в районе моста сработала как минимум четыре раза.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в произошедшем Украину.

22 июля господин Аксенов заявил о попытке украинских военных атаковать Крым дронами, никто не пострадал. 24 июля в результате ударов беспилотников начались пожар и детонация снарядов на складе боеприпасов в Джанкойском районе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».