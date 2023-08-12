После остановок движения в очереди на Крымский мост стоят почти 1,3 тыс. машин

После временных перекрытий движения по Крымскому мосту скопилась очередь из 1272 транспортных средств, сообщила пресс-служба моста в 17:00.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов»,— говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Ранее сегодня, 12 августа, согласно сообщению Минобороны РФ, на подлете к Крымскому мосту были сбиты две ракеты С-200. Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о трех сбитых у моста ракетах.

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Мария Федотова