Стоимость поездки на такси достигла рекордных за десять лет показателей

Стоимость поездок на такси в России достигла максимальных за последние десять лет (2014–2023) показателей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В июне цена поездки достигла 32,53 руб. в расчете на 1 км пути.

Согласно графику, опубликованному изданием, средняя потребительская цена в расчете на 1 км пути в 2014 году составляла 22,98 руб., в 2015-м — 22,49, в 2021-м — 25,69, а в 2023-м — уже 32,53 руб. РБК пишет, что услуги такси непрерывно дорожают с апреля 2021 года. При этом за последние десять лет самый большой рост цен — 4,03% — произошел в первой половине текущего года (июнь к январю). Предыдущий рекорд был в январе—июне 2022 года: 2,7%.

По словам пресс-секретаря сервиса заказа такси «Максим» Павла Стенникова, с начала 2023 года стоимость поездки на такси выросла еще сильнее, чем указывает Росстат: примерно на 25% — в регионах России, на 40% — в Москве.

По данным сервиса «Чек Индекс», средний чек затрат на такси в России за первые шесть месяцев текущего года составил 435 руб. Это на 4% превышает показатели за аналогичный период 2022-го. Средний чек за поездки на такси по Москве достиг 771 руб. (+12%). Выросло и число поездок по столице. Всего в период с января по июнь в московском такси было совершено 189 млн поездок (рост на 7% к январю—июню прошлого года).

В качестве причины роста стоимости услуг такси в сервисе «Максим» называют подорожание транспортных средств. Из-за международных санкций, введенных после начала российской военной операции на Украине, западные, японские и корейские автопроизводители отказались от сотрудничества с Россией. В то же время у самих российских заводов возникли проблемы с комплектующими.

Однако Национальный совет такси выступил против массовой закупки российских автомобилей. Участники рынка направили в правительство письмо, в котором попросили не принуждать таксомоторные компании к использованию только произведенных в России машин. Такая мера на фоне роста цен на российские авто, по мнению экспертов, может также привести к увеличению тарифов на такси.

Подробнее о том, почему перевозчики не готовы закупать только российские авто,— в материале «Ъ FM» «Таксопарки просят о выборе».

Милена Костерева