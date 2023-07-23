Главные новости за выходные 22–23 июля

В возрасте 40 лет 23 июля умер глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Черепенников. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Собеседник «Ъ», близкий к холдингу, сказал, что у Антона Черепенникова в последнее время были проблемы с сердцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Стрельне под Санкт-Петербургом. Обсуждались взаимоотношения двух стран, мятеж ЧВК «Вагнер» и ситуация на Украине. Главы государств посетили Кронштадтский собор. На выходе из него господин Путин подошел к людям на площади и сделал несколько фотографий. «А как же карантин?» — спросил президента спецкор «Ъ» Андрей Колесников. «Люди важнее»,— ответил Владимир Путин.

Днем 22 июля в московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре человека, девять — пострадали. Расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

На греческом острове Родос шестой день бушуют природные пожары. Около 19 тыс. человек были эвакуированы из охваченных огнем районов. Германский туристический концерн TUI приостановил все пассажирские рейсы на остров. Посольство России в Греции сообщило, что не получало обращений от россиян из-за природных пожаров на острове.

Фотогалерея Остров Родос охвачен пожарами. Фоторепортаж Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем Фото: Reuters 22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек Фото: STRINGER / UGC / AFP В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета Фото: Reuters / Lefteris Damianidis Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет Фото: UGC / AFP С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции Фото: Reuters Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля Фото: Reuters Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas Следующая фотография 1 / 10 Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем Фото: Reuters 22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек Фото: STRINGER / UGC / AFP В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group Фото: Reuters / Lefteris Damianidis 22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета Фото: Reuters / Lefteris Damianidis Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет Фото: UGC / AFP С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции Фото: Reuters Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля Фото: Reuters Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas Смотреть

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 июля в интервью CNN заявил, что Украина получит истребители F-16, но их доставка займет несколько месяцев. «Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени»,— объяснил госсекретарь. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что появление у ВСУ F-16 будет рассматриваться как угроза в ядерной сфере.

Госагентство «РИА Новости» сообщило о смерти военного корреспондента Ростислава Журавлева. По данным Минобороны, 33-летний военкор погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ села Пятихатки Запорожской области. Ранения получили фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков, оператор Дмитрий Шилков.

Утром 22 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские вооруженные силы атаковали инфраструктурные объекты с помощью беспилотников в Красногвардейском районе республики. Из-за атаки произошел взрыв на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население, проживающее в радиусе 5 км от места ЧП, в пункты временного размещения.

В подмосковном коттеджном поселке «Шервуд» 22 июля вооруженный мужчина взял в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОПа. Все трое сумели выбраться через окно, никто не пострадал. Мужчина кричал, что недавно вернулся с военной операции на Украине, а влезть в дом ему приказал Бог. После попытки переговоров бойцы Росгвардии пошли на штурм здания, в результате чего мужчина был убит.

Структура Евгения Пригожина зарегистрировала в Белоруссии компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Вид деятельности — управление недвижимым имуществом. Компанию зарегистрировал Могилевский облисполком 19 июля, место регистрации — Осиповичский район. Там находится лагерь бойцов ЧВК «Вагнер», ушедших из России после мятежа.

Российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу, ее пребывание в стране назвали нежелательным. Ей было отказано по соображениям «госбезопасности и охраны общественного порядка», сообщает МВД Польши. Россиянка должна была принять участие в турнире.

В Санкт-Петербурге с Левашовского мемориального кладбища (также известно как Левашовская пустошь) пропал памятный крест репрессированным полякам. Руководитель центра «Возвращённые имена» историк Анатолий Разумов направил письмо главе города Александру Беглову с просьбой объяснить, кто принял решение о демонтаже памятника и где сейчас он находится.

Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard. «Сервисный центр в Гливице начал работать. Первые два Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar»,— сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.