Один человек погиб при прорыве трубы с кипятком во «Временах года» в Москве

В результате порыва трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По их данным, у сотрудницы гипермаркета, расположенного в ТЦ, из-за произошедшего случился сердечный приступ.

Сейчас экстренные службы ищут еще одного человека, который, по предварительным данным, заблокирован на втором этаже, количество пострадавших в результате инцидента возросло до девяти, передает агентство.

Ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. «Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года". Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье»,— говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Прокуратура Москвы также подтвердила гибель одного человека, в результате порыва трубы с кипятком. «По предварительной информации, в результате погибла женщина»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее сегодня, 22 июля, в ТЦ «Времена года» произошел прорыв трубы с горячей водой. «Известия» сообщали, что ожоги получили более 50 человек. Собеседник ТАСС в экстренных службах заявил, что на втором этаже есть заблокированные люди.

Эрдни Кагалтынов