С Левашовской пустоши пропал памятный крест репрессированным полякам

В Санкт-Петербурге с Левашовского мемориального кладбища (также известно как Левашовская пустошь) пропал памятный крест репрессированным полякам. Эту информацию подтвердил «Ъ» руководитель Центра «Возвращённые имена» историк Анатолий Разумов.

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Господин Разумов рассказал, что направил письмо главе города Александру Беглову и председателю Заксобрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому с просьбой объяснить, кто принял решение о демонтаже памятника и где сейчас он находятся. Однако, по его словам, официальных комментариев пока не поступало. «Еще мало времени прошло, но мы будем настаивать, чтобы эти бесчинства прекратились»,— отметил он в разговоре с «Ъ».

Историк сообщил, что администрация мемориала в Левашово не в курсе произошедшего инцидента. Он не исключает, что памятник могли увезти на реконструкцию, но никакой официальной информации об этом не было, подчеркивает Анатолий Разумов. Руководитель Центра выразил надежду, что крест вернется на место ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Польский католический памятник был открыт в 1993 году генконсульством Республики Польша и обществом «Полония». На кресте по-польски и по-русски написано: «Прощаем и простите нас». На стеле: «Памяти поляков—жертв массовых репрессий, расстрелянных в 1937–1938 гг. Соотечественники». Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, городская администрация организует автобусные поездки в Левашово и проводит церемонии возложения венков.

В начале июля в Шлиссельбургской крепости (Орешек; Нотебург) в Ленинградской области также сняли мемориальную доску полякам-узникам. Ранее в Петербурге разбирались с тем, куда делась памятная табличка поэтессе Анне Ахматовой, 20 лет провисевшая на стене бывшего изолятора «Кресты». Позже выяснилось, что ее снял и передал правоохранителям адвокат Владимир Филатов, чтобы спасти от вандалов.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург