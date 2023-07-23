Посольство в Греции не получало обращений россиян в связи с пожарами на Родосе

Российское посольство в Греции сообщило, что не получало обращений от россиян из-за природных пожаров на острове Родос, передает ТАСС.

«Обращений от российских туристов в связи с пожаром на Родосе в посольство России в Греции не поступало»,— заявили агентству в посольстве.

Из охваченных огнем районов на острове Родос эвакуированы около 19 тыс. человек. Людей разместили в гостиницах, спортивных комплексах и школах, а также пассажирских суднах. По словам властей острова, эвакуация может потребоваться для 30 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов