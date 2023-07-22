Российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу

Российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу, ее пребывание в стране назвали нежелательным. Ей было отказано по соображениям «госбезопасности и охраны общественного порядка», сообщает МВД Польши. Россиянка должна была принять участие в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Звонарева

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Вера Звонарева

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Польские пограничники не пустили спортсменку в страну 21 июля. Звонарева пыталась попасть в Польшу по визе, выданной Францией. Она прилетела в Варшаву из Белграда (Сербия). После пребывания в транзитной зоне Международного аэропорта имени Шопена Вера Звонарева сегодня, 22 июля, после 12:00 вылетела в Подгорицу (Черногория).

В Польше 24–31 июля пройдет турнир категории WTA 250. Организаторы турнира оперативно на запрос агентства Reuters о комментарии не ответили. В списке участниц турнира, который публикует TennisUpToDate, Вера Звонарева идет под №22.

38-летняя Звонарева, по данным от 17 июля, находится на 60-м месте рейтинга WTA. Выиграла 12 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

Мария Федотова