Госсекретарь США Блинкен: Украина получит F-16 через несколько месяцев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что Украина получит истребители F-16, но их доставка займет несколько месяцев. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что появление у ВСУ F-16 будет рассматриваться как угроза в ядерной сфере.

«Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени»,— объяснил госсекретарь (цитата по «РИА Новости»).

21 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон планирует передать Украине истребители F-16 до конца текущего года. Программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16 планируют запустить Дания и Нидерланды. В Белом доме говорили, что они смогут начать обучение предположительно через несколько недель.

О помощи стран Запада Украине — в публикации «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Эрдни Кагалтынов