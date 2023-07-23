С острова Родос из-за лесного пожара эвакуировали 19 тыс. человек

На греческом острове Родос уже шестой день подряд бушуют природные пожары. Около 19 тыс. человек были эвакуированы из охваченных огнем районов. Эвакуация людей на Родосе стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции. Об этом сообщили ANA-MPA и ERT.

По данным местной полиции, 16 тыс. человек были перевезены по суше и 3 тыс. по морю. Людей разместили в гостиницах, спортивных комплексах и школах, а также пассажирских суднах. Премьер Греции Кириакос Мицотакис приехал в координационный центр пожарных узнать о ситуации на острове. По словам властей острова, эвакуация может потребоваться 30 тыс. человек.

Германский туристический концерн TUI приостановил все пассажирские рейсы на остров. Туроператоры обратились к зарубежным авиакомпаниям с просьбой отправить на остров чартерные рейсы без пассажиров, чтобы забрать туристов, которые захотят уехать. Министерство иностранных дел Греции организовало пункт в аэропорту Родоса для выдачи справок о потере паспортов потерявшим в огне свои вещи туристам.

Анастасия Ларина