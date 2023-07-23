Остров Родос охвачен пожарами. Фоторепортаж

Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек
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В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group
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22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета
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Reuters / Lefteris Damianidis
Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет
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UGC / AFP
С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции
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Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля
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Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии