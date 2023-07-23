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Коммерсантъ FM
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Лукашенко рассказал Путину о желании бойцов ЧВК «Вагнер» «сходить на экскурсию в Варшаву»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что находящиеся в его стране бойцы ЧВК «Вагнер» в «плохом настроении». Он сообщил, что «вагнеровцы» хотят «на Запад». При этом, по его словам, отпускать их туда ему не хочется из-за «плохих настроений». Беседу президентов транслирует БелТА.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, на встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко показал карту. По словам господина Лукашенко, на ней отображена переброска польских войск на границу союзного государства России и Белоруссии. По словам белорусского президента, бойцы «Вагнера» знают, что происходит вокруг Союзного государства.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув"»,— рассказал Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Стрельне под Петербургом.

Александр Лукашенко заявил, что «вагнеровцы» не любят город Жешув, потому что оттуда Украине поступала военная техника. «Когда воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И для них известно — Жешув это беда»,— сказал он..

«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих»,— добавил президент Белоруссии.

В начале июля из-за переброски наемников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию Польша решила отправить на границу 1 тыс. военных и около 200 единиц техники. ЧВК «Вагнер» уже проводят совместные тренировки с белорусскими военными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что враждебное отношение» Польши требует повышенного внимания.

Анастасия Ларина

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