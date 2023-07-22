Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

В возрасте 40 лет скоропостижно ушел из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Черепенников. Об этом сообщила пресс-служба «ИКС Холдинга». Предварительная причина смерти — остановка сердца, уточнил представитель компании. Собеседник «Ъ», близкий к холдингу, сказал, что у Антона Черепенникова в последнее время были проблемы с сердцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Господин Черепенников учился в МГТУ имени Баумана на кафедре информационной безопасности, в 2005 году окончил Московский государственный строительный университет. В 2005 году Антон Черепенников основал компанию «Основа Лаб», которая вела разработки в части средств оперативно розыскных мероприятий, в 2014 году он занялся бизнесом киберспорта и вместе с партнерами возродил команду Virtus.pro и запустил киберспортивный холдинг ESforce (сейчас принадлежит VK).

С 2017 по 2018 года Антон Черепенников сформировал холдинг «Цитадель», в который вошли разработчики систем для оперативно розыскных мероприятий и информационной безопасности («Основа Лаб», «Малвин Системс», «МФИ Софт», «Техаргос», «Бастион» и др.). К концу 2018 года в холдинг входило 5 из 7 компаний-разработчиков СОРМ, которые Минцифры рекомендовало для исполнения требования «закона Яровой».

В декабре 2018 года Антон Черепенников учредил многопрофильную IT-группу «ИКС-Холдинг», в которую перенес все существующие и новые активы в области IT, производства серверов и систем хранения данных: всего 23 компании, включая Yadro, «Цитадель», «Криптонит», «Форпост» и др.

В 2020 году Черепенников передал холдингу USM Алишера Уманова 100 % «ИКС Холдинга» в обмен на 10 % «ЮэСэМ Телеком» (которой принадлежит «Мегафон»). Антон Черепенников сохранил должность гендиректора «ИКС Холдинга», сохранил позиции в дочерних компаниях, а также занял должность операционного директора «ЮэСэМ Телеком» и вошел в советы директоров USM и «Мегафона».

Однако в марте 2022 года господин Черепенников выкупил «ИКС Холдинг» у «ЮэСэМ Телеком», разделив активы: под контролем «ИКС Холдинга» остались Yadro, «Цитадель», «Криптонит», разработчик ИБ-решений «Гарда Технологии» и бюро «1440», занятое созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

В 2023 году стало известно, что компания готовится к IPO. Выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году, по собственным данным, составила 93,4 млрд руб., EBITDA — 34,1 млрд руб., чистая прибыль — 20,4 млрд руб. 60% выручки принесла продажа систем хранения данных. Аналитическая компания «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC) оценила инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» в 300 млрд руб.

«Антон — суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков»,— написал в официальном канале Минцифры в Telegram глава министерства Максут Шадаев. Под руководством Антона Черепенникова «ИКС Холдинг» стал одной из крупнейших технологических компаний в стране, отметил министр: «Антон создавал спутники ШПД для низкой орбиты, разрабатывал базовые станции, строил уникальное по масштабам производство российских серверов, систем хранения данных и планшетов. Именно благодаря активной позиции Антона и успехам его компаний отрасль быстро росла. Его уход — это огромная потеря для всех нас».

Отдел медиа и телекоммуникаций