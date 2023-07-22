В ВСУ подтвердили нанесение удара по Крыму

Вооруженные силы Украины заявили об уничтожении нефтебазы и складов российской армии в поселке Октябрьском Красногвардейского района Крыма. Об этом говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В Telegram-канале ведомства также опубликовали видео, на котором, как утверждается, показаны последствия удара. Власти Крыма пока заявление ВСУ не комментировали и не подтвердили информацию о поражении указанных объектов.

Утром 22 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские вооруженные силы совершили попытку атаковать инфраструктурные объекты с помощью беспилотников в Красногвардейском районе республики. Из-за атаки произошел взрыв на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население, проживающее в радиусе 5 км от места ЧП, в пункты временного размещения.

Александр Орлов

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