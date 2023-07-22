Захвативший дом под Истрой мужчина убит при штурме

Мужчина, захвативший дом в поселке под Истрой в Подмосковье, ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Мособласти. Личность мужчины уже установлена — это 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Черненко, захвативший дом

Фото: @Hinshtein / Росгвардия Вячеслав Черненко, захвативший дом

Фото: @Hinshtein / Росгвардия

«Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал, призывы сдаться проигнорировал, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов, было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства»,— сказано в сообщении ГУ МВД.

По данным Следственного комитета РФ (СКР), убитый проник в частный дом в коттеджном поселке «Шервуд» в деревне Воронино сегодня, 22 июля, утром. Мужчина угрожал оружием прибывшему участковому, после чего забаррикадировался в доме и из окон стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов.

СКР возбудил дело по ст. 318 и ст. 317 УК РФ (угроза применения насилия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в своем Telegram-канале заявил, что захвативший дом угрожал начать поход на Кремль.