При обстреле в зоне СВО погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев

«РИА Новости» сообщило о смерти военного корреспондента Ростислава Журавлева. По данным Минобороны, 33-летний мужчина погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ села Пятихатки Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Журавлев (в центре)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Ростислав Журавлев (в центре)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сообщается, что ранения также получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский. Журналист «Известий» Роман Польшаков получил четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в мягких тканях и небольшой перелом.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким Ростислава Журавлева. Агентство сообщает, что его похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

19 июня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что село Пятихатки, ранее занятое украинскими военными, вернулось под контроль российской армии. В этот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ взяли под контроль село. Минобороны утверждало, что атака украинских войск на Пятихатки была отражена.

Полина Мотызлевская