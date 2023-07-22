В Белоруссии зарегистрирована компания по управлению недвижимостью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»

В Едином госрегистре юрлиц и ИП Минюста Белоруссии появилось ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Компанию зарегистрировал Могилевский облисполком 19 июля, место регистрации — Осиповичский район. На это обратило внимание издание Reform.by.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владелец компании — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», занимающееся доставкой продуктов питания. В России эта компания была зарегистрирована в 2003 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором является Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер».

По данным белорусского госрегистра, зарегистрированная в стране компания обладает уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 7 тыс. руб.). Вид деятельности компании обозначен как «управление недвижимым имуществом». Телефонные номера компаний в госрегистре Минюста Белоруссии и российском совпадают.

14 июля Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в страну и разместились в военном лагере под Осиповичами. Согласно данным ведомства, там вагнеровцы работают в лагере в качестве инструкторов по военным дисциплинам. Обучаемые — военнообязанные из подразделений территориальной обороны Белоруссии. Евгений Пригожин и часть его наемников переместились в Белоруссию после попытки военного мятежа.

Полина Мотызлевская