«Времена года» сменились трагедией

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в торговом центре «Времена года» в Москве. В субботу, 22 июля, в здании на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. В результате аварии скончались четыре женщины — сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ», сообщили в прокуратуре. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным Следственного комитета, общее число пострадавших — порядка 70 человек, около десятка получили ожоги и были госпитализированы.

Авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру, заявили в Московской объединенной энергетической компании. Следственный комитет изъял техническую документацию объекта.

По словам сотрудников ТЦ «Времена года», сигнала об эвакуации после прорыва трубы не было, а поток горячей воды не могли остановить несколько часов.

Вместе с тем на каждом подобном объекте должны устанавливать системы автоматического или ручного перекрытия коммуникаций, подчеркнул президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров:

«На самом деле это нетипичный случай для торговых центров, потому что в каждом из них, тем более в Москве, всегда работают высокопрофессиональные бригады инженеров, круглосуточная диспетчерская и все остальное. Обычно диспетчеризация всех систем водоснабжения, вентиляции и так далее отключается одним кликом по экрану управления.

Пока сложно что-то комментировать, я не знаю деталей, почему несколько часов не могли устранить последствия ЧП.

В крайнем случае, даже если система диспетчеризации не настроена, всегда есть ручные способы перекрывания воды и всего остального.

Поэтому в любом высокотехнологичном торговом центре такая ситуация в принципе недопустима.

Что касается системы эвакуации, то в торговых центрах она настроена, в первую очередь, на пожар. Как правило, в случае срабатывания двух дымовых датчиков в одной зоне она автоматически запускается. При всех остальных ЧП это осуществляется вручную.

Обычно в дежурной комнате торгового центра всегда находится кнопка, при нажатии которой автоматически запускается система эвакуации посетителей. Когда я был управляющим в сети торговых центров "Мега" и IKEA, у нас это было отработано до автоматизма. То есть после любого сигнала от любого охранника до нажатия кнопки не более 30 секунд должно было проходить.

Может быть, сбой систем в ТЦ "Времена года" связан с выходным, с неполным штатом инженеров в этот день».

По информации из открытых источников, торговым центром управляла компания «РД Управление Инвестициями». По данным «СПАРК-Интерфакс», ее уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Выручка за прошлый год превысила почти 230 млн руб. Учредителем и владельцем структуры, согласно Единому госреестру юрлиц, является Amara Management S. A.), находящаяся в Люксембурге.

Во ФГИС «Единый реестр проверок» за последние 12 месяцев эта компания отсутствует. Но такого быть не должно, так как торговые центры проверяют ежегодно, заметила первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян:

«Сегодня ТЦ находятся в зоне высокого риска, их все регулярно проверяют. Но если собственники объекта вели себя добросовестно, то ему могли понизить категорию риска.

Это означает, например, осуществление самоконтроля в рамках пожарной безопасности, аудит пожарной безопасности, расчет ее риска.

Есть куча моментов, когда люди с привлечением третьих независимых лиц могут провести самоконтроль. Такие меры стали возможны с начала этого года, пока это раскачивается. Между тем, думаю, что среди торговых центров нет ни одного с малой категорией риска».

По словам начальника столичного МЧС Юрия Ткаченко, сообщение о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года» поступило в субботу в 15 часов. Первые заявления о ликвидации последствий ЧП появились в 19 часов того же дня.

Telegram-каналы также сообщали, что прорыв трубы с кипятком привел к повреждению холодильного оборудования и утечке аммиака. Роспотребнадзор эту информацию не подтвердил. В ТЦ «Времена года», как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном «Глобус Гурмэ».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская