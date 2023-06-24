О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Главное

12:20. В правительстве Липецкой области уточнили, что в настоящий момент ограничено движение через все въезды на трассу М-4 «Дон», расположенные на территории региона. Разрешен только съезд с федеральной трассы.

12:16. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что региональные власти «как приграничный регион стояли и стоят на страже интересов Родины и не дадут сейчас развалить страну и разрушить государство». «Главный враг вне наших границ — обстреливает мирные населенные пункты нашего региона. Вот с этим нужно бороться. Сейчас, как никогда, нужно сплотиться вокруг нашего национального лидера — верховного главнокомандующего Владимира Путина»,- призвал господин Старовойт.

11:44. Воронежский губернатор Александр Гусев: «В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия».

11:32. Губернатор Воронежской области Александр Гусев: «В соцсетях сейчас публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона».

10:55. На объектах РЖД действуют все необходимые меры безопасности. Поезда по междугородным и пригородным маршрутам в Воронежской области следуют по расписанию — губернатор Александр Гусев.

10:32. В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов, сообщил губернатор Андрей Клычков. Глава региона попросил воздержаться от выездов за пределы области.

10:30. Запланированные в Воронеже на 24 и 25 июня спектакли и концерты в рамках международного Платоновского фестиваля искусств не состоятся. Об этом заявили в дирекции фестиваля.

10:28. Губернатор Курской области Роман Старовойт: «Провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств и руководством нашего ДНД. Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены. Новых дополнительных мероприятий на территории Курской области на данный момент не введено».

10:10. В своем выступлении Владимир Путин назвал действия главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию.

10:01. Президент Владимир Путин начал выступать с обращением по ТВ.

10:00. В целях «пресечения возможных террористических актов» в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

09:49. В Воронежский области закрыто движение по М-4 «Дон» — с 464 по 777 км; волонтеры, профильные ведомства и администрация помогают автомобилистам, сообщили в правительстве Воронежской области.

08:55. Ситуация в Тамбовской области спокойная, объекты инфраструктуры находятся под контролем — губернатор Максим Егоров.

08:41. Утром 24 июня на связанных с ЧВК «Вагнер» ресурсах были опубликованы видеозаписи, на которых Евгений Пригожин утверждал, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. В том числе штаб Южного военного округа и аэропорт. Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК будет блокировать город пока они «не получат Герасимова и Шойгу».

08:00. В пригороде Воронежа закрыты съезды на автодорогу «Дон», затруднен доступ к детским лагерям.

06:40. Липецкие власти сократили затор у выезда на трассу «Дон» до одного километра.

04:54. Липецкий губернатор Игорь Артамонов призвал граждан воздержаться от поездок на юг, даже в Воронежскую область.

04:49. Правительство Воронежской области распространило заявление губернатора Александра Гусева о движении колонны военной техники по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон». Глава региона просит жителей временно не пользоваться трассой.

00:49. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генпрокуратура подтвердила, что дело возбуждено в отношении Евгения Пригожина.

00:33. В Воронежской области введен план «Крепость», сообщили источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах.

Информация появилась после публикации пресс-службой основателя ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным аудиосообщений, в которых он обвиняет Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и говорит, что 25 тыс. человек идут «разбираться». В МВД России ситуацию публично не комментировали.